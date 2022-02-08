08 Şubat 2022 Salı 18:30:00 - Güncelleme:08 Şubat 2022 Salı 18:30:00
Aras da korona oldu
Cumhuriyet'in 100. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitlerin anlatılacağı sinema projesinde yer alacak olan Aras Bulut İynemli'nin testi pozitif çıktı.
Cumhuriyet'in 100. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitlerin anlatılacağı sinema projesinde yer alacak olan Aras Bulut İynemli'nin testi pozitif çıktı. Oyuncu, Zekeriyaköy'deki evinde izole oldu. İynemli'nin hastalığı hafif atlattığı öğrenildi.