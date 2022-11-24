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24 Kasım 2022 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:24 Kasım 2022 Perşembe 13:00:00

Aras çok yoruldu

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Oyuncular Hande Erçel ve Bige Önal, önceki gece Tarabya'daki Kıyı Balık'ta yemek yiyerek sohbet etti.

Oyuncular Hande Erçel ve Bige Önal, önceki gece Tarabya'daki Kıyı Balık'ta yemek yiyerek sohbet etti. İkili, çıkışta habercilerle ayaküstü sohbet etti. Hayatında farklı bir şey olmadığını söyleyen Erçel, "Ben bütün soruları cevapladım. Konuşacak bir şey yok" derken Önal ise, sevgilisi Aras Bulut İynemli'nin 'Atatürk' dizisinin çekimlerinin bitmek üzere olduğunu söyledi. Önal, "Aras'ın da çekimleri az kaldı. Çok yoruldu ama keyfi yerinde" diye konuştu.

Etiketler : Aras çok yoruldu Hande Erçel Bige Önal
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