Aras Bulut İynemli ile Bige Önal'ın 7 yıllık aşkını psikoloji bitirdi

Bir dönem ekranlarda yayınlanan 'Maral: En Güzel Hikayem' dizisinin setinde tanışarak birliktelik yaşamaya başlayan Aras Bulut İynemli ile Bige Önal, ayrılık kararı aldı. İlk olarak geçen yaz ayrılan oyuncu çift, kısa süre sonra ilişkilerine bir şans daha verme kararı almıştı. 'Atatürk' dizisinin çekimlerinde rolün ağırlığı nedeniyle sette psikolojik olarak zorlanan İynemli'nin, Önal'la gerginlik yaşadığı, ikilinin bunun üzerine 7 yıllık birlikteliklerini karşılıklı olarak bitirme kararı aldığı öğrenildi.

'BİZ OLURKEN BENİ KAYBETME'



32 yaşındaki Önal, geçtiğimiz günlerde uzun ilişkinin püf noktalarını şu sözlerle anlatmıştı: "Ne kadar biz olsak da ben diye bir şeyin hiçbir zaman yok olmayacağını bilmek... Her konuda anlaşamayabilirsin ama karşındaki kişinin fikrine saygı duyman, anlayış göstermen ve hoşgörülü davranman lazım. Biraz kendi hayatlarımıza dönüp kendimizle ilgilenmek lazım. Biz olurken, beni kaybetmemek..."