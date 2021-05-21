Aramız kötü değil

Yasemin Özilhan, Göcek tatilinden döndü. Tatilden döner dönmez soluğu Bebek'te alan Özilhan, habercileri karşısında görünce şaşkınlık yaşadı. Toplantısı olduğu için acelesi olduğundan söz eden Özilhan, dizileri geri dönüp dönmeyeceği yönündeki sorulara "Anlamlı bir şey olursa belki ama şu anki tempom ailem" dedi. Kerem Bürsin nedeniyle Serenay Sarıkaya ile konuşmadıkları iddia edilen Özilhan, yazılanların aksine her ikisiyle de konuştuklarını belirtti.

