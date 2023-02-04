Aralarında Hadise çıktı

Geçtiğimiz sene eylül ayında Mehmet Dinçerler ile tek celsede boşanan Hadise'nin Mauro Icardi'yle yakınlaştığı iddia edildi. Daha önce hiçbir karşılaşmaya gitmeyen ancak Galatasaraylı olduğu bilinen Hadise, takımını son karşılaşmasında yalnız bırakmayınca dedikodular alev aldı. Belçikalı futbolcu Dires Mertens ve eşi Katrin Kerkhofs'la yakın arkadaş olan Hadise'nin Icardi'yi çok beğendiği söyleniyor. Arjantinli yıldızın bir dargın bir barışık olduğu eşi Wanda Nara yaşanan Hadise gelişmesi üzerine popçuyu kıskanarak 3 çocuğunu alıp İstanbul'a döndü. Icardi ve Wanda Nara, Levent'te lüks bir rezidansta ayrı evlerde altlı üstlü yaşıyor.

