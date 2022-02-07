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07 Şubat 2022 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:07 Şubat 2022 Pazartesi 16:00:00

Araları mı bozuk?

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Boşanma iddialarını yalanlayan Alişan ile Buse Varol cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Boşanma iddialarını yalanlayan Alişan ile Buse Varol cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Çift, önceki gün kızları Eliz'in 1. yaş gününü kutladı. Ancak her iki isimde paylaşımlarında birbirlerine yer vermedi. İkilinin fotoğraflarına takipçileri "Eşi neden resimde yok", "Ayrılık çanları mı?", "Araları mı bozuk", "Buse'nin partisinde Alişan ve ailesi yok" yazdı. Varol'un paylaşımlarına da benzer yorumlar yapıldı.

Etiketler : Araları mı bozuk Boşanma iddiaları Alişan ile Buse Varol
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