Boşanma iddialarını yalanlayan Alişan ile Buse Varol cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Çift, önceki gün kızları Eliz'in 1. yaş gününü kutladı. Ancak her iki isimde paylaşımlarında birbirlerine yer vermedi. İkilinin fotoğraflarına takipçileri "Eşi neden resimde yok", "Ayrılık çanları mı?", "Araları mı bozuk", "Buse'nin partisinde Alişan ve ailesi yok" yazdı. Varol'un paylaşımlarına da benzer yorumlar yapıldı.