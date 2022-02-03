Aracın hasarı giderildi

Usta oyuncu Tamer Karadağlı, geçtiğimiz hafta Türkiye'yi etkisi altına alan kara Ankara'da teslim olmuştu. Oyuncu, seyir halindeki aracını kontrol edemeyince, başka bir otomobile çarpmıştı. Vurduğu arabanın hasarını karşılamak isteyen Karadağlı, sosyal medyadan duyuru yaparak araç sahibinin kendisine ulaşmasını istemişti. Yaşanan olay sonrası önceki akşam görüntülenen Karadağlı, hasarın giderildiğini söyledi. Oyuncu, "Araç sahibi bana ulaştı. Görüştük. Aracının hasarının giderilmesi için gereken yapıldı. Şu an hiçbir problem yok" dedi.