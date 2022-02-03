VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Ek gözaltı süresi talep edildi
TBMM Hazırlık Komisyonu'ndan HDP'li Semra Güzel kararı!
Rusya: S-400'ler Belarus'a ulaştı
Başkan Erdoğan Ukrayna'da resmi törenle karşılandı
MSB duyurdu: 43 terörist etkisiz hale getirildi
Rusya Ukrayna krizinde yeni gelişme
Mutlu olmayı en çok o hak etmiş
Instagram'da yenilik Reels videoların süresi uzayacak
Ülkedeki soruna dikkat çektiler! Samar: Türkiye yönetsel anlamda iyi bir örnek olabilir
NATO: Rusya son iki günde Belarus'a ciddi ölçüde askeri güç gönderdi
Ukrayna'dan Rusya'ya Türkiye teklifi!
''Statüyü Türkiye sayesinde aldık''
ABD'den İdlib'de katliam: Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 9 kişi hayatını kaybetti
Harekatın adı neden Kış Kartalı?
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
T hücresi müjdesi! Omicron'dan sevindiren haber geldi!
Yunanlılar tarafından geri itilmişlerdi!
Başkan Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya itidal çağrısı
Bakan Nebati'den kritik enflasyon ve döviz açıklaması
Trabzon'da Başkan Erdoğan'a şarkı söyleyen genç kız o anları anlattı!
Deniz ulaşımına fırtına engeli... Seferler iptal edildi
Diyarbakır İnsan Hakları Derneği'nde arama yapılıyor
TOGG'un satışa çıkacağı tarih açıklandı!
Kuvvetli kar ve sağanak geliyor!
03 Şubat 2022 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 15:00:00

Aracın hasarı giderildi

ABONE OL

Usta oyuncu Tamer Karadağlı, geçtiğimiz hafta Türkiye'yi etkisi altına alan kara Ankara'da teslim olmuştu. O

Usta oyuncu Tamer Karadağlı, geçtiğimiz hafta Türkiye'yi etkisi altına alan kara Ankara'da teslim olmuştu. Oyuncu, seyir halindeki aracını kontrol edemeyince, başka bir otomobile çarpmıştı. Vurduğu arabanın hasarını karşılamak isteyen Karadağlı, sosyal medyadan duyuru yaparak araç sahibinin kendisine ulaşmasını istemişti. Yaşanan olay sonrası önceki akşam görüntülenen Karadağlı, hasarın giderildiğini söyledi. Oyuncu, "Araç sahibi bana ulaştı. Görüştük. Aracının hasarının giderilmesi için gereken yapıldı. Şu an hiçbir problem yok" dedi.

Etiketler : Aracın hasarı giderildi Tamer Karadağlı KAR KAZA
Beni şirketten göndermek istiyor

Beni şirketten göndermek istiyor
Artık üç canım var

Artık üç canım var
Miami plajında ‘Evet' dedi

Miami plajında ‘Evet' dedi
Korel'den Esra'ya destek

Korel'den Esra'ya destek
Kışa merhaba partisinde buluştular

Kışa merhaba partisinde buluştular
Yerli Marilyn

Yerli Marilyn
Gala 3 Şubat'ta

Gala 3 Şubat'ta
Gözyaşları içinde Barış itirafı

Gözyaşları içinde Barış itirafı
'Masum ve Güzel'

'Masum ve Güzel'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER