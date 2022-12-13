Araç hiç frene basmamış

Babası Haydar Ulusoy'u trafik kazasında kaybeden manken Özge Ulusoy, kazanın detaylarını anlattı. Instagram hesabından paylaşım yapan Ulusoy, ''Babam yaya geçidinden geçerken bu cip 100 kilometreden daha yüksek bir hızla ona vurdu. Araç frene bile basmamış. Fren izi yok! Bu korkunç bir olay, düşündükçe kanım donuyor. Babam bir ömür ülkesi ve milleti için çalıştı ve savaştı şimdi ben de onun için savaşacağım. Söyleyecek başka bir şey yok şimdilik'' dedi.