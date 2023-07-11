Arabeskin devri bitmez

Serkan Kaya 'Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk ve Kültür Festivali'nin kapanışında sevenleriyle buluştu. Kaya, ülkemizde arabesk müziği dinleyicilerinin bitmeyeceğinden bahsetti. Kaya, yeni nesil müzisyenlerin eski eserlerin kalitesinde şarkı üretmediğini söyledi. Kaya, "Gençlerden umutluyum, müzik adına güzel şeyler yapacaklarına inanıyorum. Ama bunun yanı sıra küçük odalarda basit sözlerle, basit melodilerle şarkı yaptıklarını görüyorum. Şu an popüler olduğunu düşünen gençlerin belirli bir süre sonra o etkiyi koruyamayacaklarını zannediyorum" dedi.