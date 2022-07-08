Arabasını özlemiş

Survivor All Star yarışmasında sunuculuk yapan Murat Ceylan, önceki gün Cihangir'de kız arkadaşı ile üstü açık spor arabasının içinde görüntülendi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken ikiliden Ceylan, "Sırada tatil var, seneye yine Survivor'a devam. Şimdilik bir şey düşünmüyorum. Arabamı çok özlemişim" dedikten sonra gaza basarak uzaklaştı.