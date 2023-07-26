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26 Temmuz 2023 Çarşamba 07:28:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 07:28:00

Arabada yakalandılar

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Geçtiğimiz aylarda Oğuzhan Koç'tan boşanan oyuncu Demet Özdemir, yeni sevgilisi DJ Sergio ile Yunanistan tatilinde aynı arabada görüntülendi.

Geçtiğimiz aylarda Oğuzhan Koç'tan boşanan oyuncu Demet Özdemir, yeni sevgilisi DJ Sergio ile Yunanistan tatilinde aynı arabada görüntülendi. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak aşklarını ilan eden ikili, bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Yunanistan'da ilk kez yan yana görünen ikilinin bir süredir birlikte olduğu konuşuluyordu.

Etiketler : Arabada yakalandılar Oğuzhan Koç Demet Özdemir
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