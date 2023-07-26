Arabada yakalandılar

Geçtiğimiz aylarda Oğuzhan Koç'tan boşanan oyuncu Demet Özdemir, yeni sevgilisi DJ Sergio ile Yunanistan tatilinde aynı arabada görüntülendi. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak aşklarını ilan eden ikili, bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Yunanistan'da ilk kez yan yana görünen ikilinin bir süredir birlikte olduğu konuşuluyordu.