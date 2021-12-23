Apar topar hastaneye kaldırıldı

TRT'nin 'Tozkoparan' dizisinde rol alan oyuncu Sera Tokdemir, gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncunun tedavisine hastanede devam edilecek. İki doz aşılı olduğunu söyleyen oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak temasta olduğu kişileri uyardı. Oyuncu, "Gece çok kötü hissederek acile geldim. Aldığım serumlar iyi olmamı sağlayamayınca doktor yatışıma karar verdi. Ve az önce Kovid pozitif olduğumu öğrendim. Lütfen temasta olan herkes mutlaka test yaptırsın" dedi.