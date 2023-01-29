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29 Ocak 2023 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:29 Ocak 2023 Pazar 14:00:00

Apandisit ameliyatı oldu

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Özge Özder'in eşi Sinan Güleryüz hastanelik oldu.

Oyuncu Özge Özder'in müzisyen eşi Sinan Güleryüz hastanelik oldu. Üç gün önce apar topar apandisit ameliyatı olduğunu açıklayan Güleryüz, hastane odasından yayınlandığı fotoğrafa, "Hastaneye geldiğimde yaklaşık 48 saat önce apandisitimin patladığı anlaşıldı. Tüm iç organlara yayılan zehir, çok profesyonel bir ekip sayesinde 2 buçuk saatlik bir operasyonla tertemiz hale getirildi. Hâlâ mide bulantısı, ateş, ara ara kusma belirtileri yaşıyorum ama çok şükür beni seven insanların dualarıyla toparlıyorum" notunu yazdı.

Etiketler : özge özder sinan güleryüz apandisit ameliyatı
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