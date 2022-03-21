Antonia Banderas'tan övgü

İspanya'da düzenlenen 25. Malaga Film Festivali'nde sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Kerem Bürsin, burada dünyaca ünlü star Antonia Banderas ile bir araya geldi. Banderas'ın yeni müzikali 'Company'i izleyen Bürsin, sanatçıyı daha sonra kulisinde ziyaret etti. Bürsin'den övgü dolu sözlerle bahseden Banderas, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.