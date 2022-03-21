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Antonia Banderas'tan övgü
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21 Mart 2022 Pazartesi 16:30:00 - Güncelleme:21 Mart 2022 Pazartesi 16:30:00

Antonia Banderas'tan övgü

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İspanya'da düzenlenen 25. Malaga Film Festivali'nde sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Kerem Bürsin, burada dünyaca ünlü star Antonia Banderas ile bir araya geldi.

İspanya'da düzenlenen 25. Malaga Film Festivali'nde sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Kerem Bürsin, burada dünyaca ünlü star Antonia Banderas ile bir araya geldi. Banderas'ın yeni müzikali 'Company'i izleyen Bürsin, sanatçıyı daha sonra kulisinde ziyaret etti. Bürsin'den övgü dolu sözlerle bahseden Banderas, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Etiketler : İspanya 25. Malaga Film Festivali' Antonia Banderas
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