Antep'e 300 çadır

Yüzyılın depreminin ardından yara alan bölgelere destekler sürerken Tolgahan Sayışman da depremin ilk gününden itibaren yardım çalışmalarında yer aldı. Mutluluğun adresi adlı platform aracılığıyla depremzedeler için canla başla çalışan Sayışman, hayırseverlerin işbirliğiyle Gaziantep'te 300 bin kapasiteli 300 çadır kurdurdu. Oyuncu, ''Allah devletimizden razı olsun, yarım gönderen herkesten de razı olsun'' dedi.