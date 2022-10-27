Antalya'da ‘Evet' dediler

Bkm mutfak oyuncularından Engin Demircioğlu, Selcan Kaya'yla dünya evine girdi. Antalya Babylon Town hotelde gerçekleşen düğün töreninde oyuncunun ekip arkadaşlarının yanı sıra birçok ünlü isim katıldı. Demircioğlu'nun nikâh şahitliğini Atakan Çelik ve Erdoğan Korkut yaparken Kaya'nın şahitliğini ise Belkıs Savsin ve Melik Yıldız üstlendi. Gecede Niran Ünsal sahne aldı. Demircioğlu, "Dünyanın en güzel kadınıyla evleniyorum, o yüzden çok mutluyum" dedi.