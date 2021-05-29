Antakya yolcusu

Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Metropol İstanbul'da alışveriş yaptı. Yeni dizisinin çekimleri için Antakya'ya gideceğini söyleyen Tanrısevsin, "Proje o kadar içime sindiki onun heyecanı var içimde. Uzun bir süre gelemeyeceğim için alışveriş yaptım" dedi. Kendisinin de Mersinli olduğunu ifade eden oyuncu, Antakya'nın ne sıcak havası ne de İstanbul'dan uzak olması beni etkilemeyecek. Ailem hala orada. O sıcak havalarda büyümüş bir insanım" diyerek gülümsedi.

