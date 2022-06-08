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Annesinin kuzusu
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08 Haziran 2022 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:08 Haziran 2022 Çarşamba 10:30:00

Annesinin kuzusu

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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil'in eşi oyuncu Amine Gülşe, setlere ara vererek kızı Eda'yla ilgilenmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil'in eşi oyuncu Amine Gülşe, setlere ara vererek kızı Eda'yla ilgilenmeye devam ediyor. Oyunculuğun yanı sıra mimarlığa merak saran Gülşe, kızının bir fotoğrafını Instagram'dan yayınladı. Oyuncu, gönderisinin altına, "Annesinin kuzusu" notunu yazdı. Gülşe'nin hayranları paylaşımına binlerce beğeni ve yorumda bulundu.

Etiketler : Annesinin kuzusu Mesut Özil Amine Gülşe
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