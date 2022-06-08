Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil'in eşi oyuncu Amine Gülşe, setlere ara vererek kızı Eda'yla ilgilenmeye devam ediyor. Oyunculuğun yanı sıra mimarlığa merak saran Gülşe, kızının bir fotoğrafını Instagram'dan yayınladı. Oyuncu, gönderisinin altına, "Annesinin kuzusu" notunu yazdı. Gülşe'nin hayranları paylaşımına binlerce beğeni ve yorumda bulundu.