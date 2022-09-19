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19 Eylül 2022 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:19 Eylül 2022 Pazartesi 10:30:00

Annesinin kızı Zehra

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Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu'yla ailecek bir düğüne katıldı.

Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu'yla ailecek bir düğüne katıldı. Çilingiroğlu'nun çocukluk arkadaşının nikanından çekildikleri fotoğrafı Avşar kızı, sosyal medya hesabından yayınladı. Kaya Çilingiroğlu ise düğünde çekilen bir kareyi "Hangimize benziyor?" diyerek paylaştı. Kaya Çilingiroğlu'nun birçok takipçisi 'Annesinin kızı' yorumunda bulundu.

Etiketler : Annesinin kızı Zehra Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu Zehra Çilingiroğlu
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