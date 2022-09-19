Annesinin kızı Zehra

Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu'yla ailecek bir düğüne katıldı. Çilingiroğlu'nun çocukluk arkadaşının nikanından çekildikleri fotoğrafı Avşar kızı, sosyal medya hesabından yayınladı. Kaya Çilingiroğlu ise düğünde çekilen bir kareyi "Hangimize benziyor?" diyerek paylaştı. Kaya Çilingiroğlu'nun birçok takipçisi 'Annesinin kızı' yorumunda bulundu.