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16 Kasım 2022 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:16 Kasım 2022 Çarşamba 15:30:00

Annesini ablası sandılar

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Deniz Can Aktaş, Aslı Bekiroğlu ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrollerini paylaştığı TRT Ortak yapımı 'Bandırma Füze Kulübü' filmiyle beyazperdede seyirci karşısına çıkan Alina Boz'un annesiyle benzerliği dikkat çekti.

Deniz Can Aktaş, Aslı Bekiroğlu ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrollerini paylaştığı TRT Ortak yapımı 'Bandırma Füze Kulübü' filmiyle beyazperdede seyirci karşısına çıkan Alina Boz'un annesiyle benzerliği dikkat çekti. Genç oyuncu, annesi Olga Boz'la bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncunun annesi duru güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Alina Boz ve Olga Poz'un anne kız pozlarına hayranları, 'Ablası sandım', 'Güzelliğinin kaynağı belli oldu', 'Çok hoş bir hanımefendi' ve 'Nasıl bir gen bu!' gibi yorumlar yapıldı.

Etiketler : Annesini ablası sandılar Deniz Can Aktaş Aslı Bekiroğlu Erkan Kolçak Köstendil
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