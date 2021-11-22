Nil Karaibrahimgil, kalemini bu kez annesi için oynattı. Şarkıcı, annesine doğum gününe özel bir şarkı yazıp hediye etti.

Sevilen şarkıcı Nil Karaibrahimgil, annesine şarkı yaptı. Bugüne kadar birçok şarkıya imza atan sanatçı, bu kez annesi Berrin Karaibrahimgil için kalemini konuşturdu. Annesinin yeni yaşını yazdığı parçayla kutlayan Karaibrahimgil, şarkının sözlerini ise sosyal medya hesabından paylaştı. Annesinin eskiden çekilmiş bir karesiyle şarkının bir kısmını paylaşan şarkıcı şunları yazdı: ''Her gün bakar bana/ kusurumu görmez/ günler gece olsa/ o ışığı sönmez/ ellerim büyüdü avuçlarında/ bir tek annem olsun bana bir şey olmaz.'' Şarkının sözlerinin ardından annesinin yaşını kutlayan sanatçı, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Annesine şarkıyı hediye eden sanatçı, önümüzdeki günlerde çıkaracağı çalışmasında da esere yer vereceği öğrenildi.