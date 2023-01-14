Gökhan Alkan ve Burcu Özberk'le 'Kraliçe' dizisinde yer alacak olan Gonca Vuslateri, oyunculuğa nasıl başladığını söyledi. Retouch dergisi için objektif karşısına geçen Vuslateri, "Ben annemin inadıyla oyuncu oldum. 'Bu pilav bitecek' diyen bir annem yoktu, 'Bu meslek yapılacak' diyen bir annem vardı" dedi. Anne olmak istediğini belirten oyuncu, "Anne olmayı aşırı istiyorum. Bütün arkadaşlarımın çocukları beni konuşur hale geldi" diye konuştu.