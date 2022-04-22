Annem tekme tokat dövdü

Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, Sinan Çalışkanoğlu'nun YouTube'da yayınlanan 'Minibüs' adlı programına konuk oldu. Müzik dünyasının ele alındığı yapımda Karlı, yıllar önce annesiyle bindiği otobüste tacize uğradığını açıkladı. Karlı, "Annemle otobüse bindiğimiz bir gün, arkamda duran bir adamın elle tacizine uğradım. Bunu gören annem, adamı otobüsün içinde tekme tokat dövdü" dedi.