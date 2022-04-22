VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Annem tekme tokat dövdü
Bakan Akar'dan kritik açıklamalar:
Pençe Kilit terörün belini kırdı!
İşçi, memur ve emekliye müjde
İftar ve sahur önerisi: 'Ağız sağlığı için' yoğurt yiyin
Kansızlık ritim bozukluğu yapabilir
6 haftada geçmeyen bel ağrısına dikkat
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -22 Nisan
Astım hakkında 10 yanlış bilgi
Sulama kanalına düşen araçtaki 3 kişi öldü
AKSUNGUR MAM-L'yi ilk kez ateşledi: Hedef tam isabetle yok edildi
"Bilim Kurulu'nda kapsamlı bir değerlendirme yapılacak"
'Temmuz ayında çalışanlarımızı koruyacak düzenlemeleri yapacağız'
Batman'da tasarladıkları elektrikli araçla TEKNOFEST'te yarışacaklar
Bakan Soylu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ukrayna: Rus askerinin Belarus sınırındaki hareket yoğunluğu azaldı
ABD: Rusya Donbas bölgesindeki tabur sayısını 85'e çıkardı
Ayasofya Camii'nin İmparator Kapısı onarıldı
Türkiye'de 3 bin 354 yeni vaka tespit edildi
DSÖ: Kovid-19 vaka artış oranı düşüşünü sürdürüyor
İstanbul 'Michelin Rehberi'nde
BM: Ukrayna'da her 6 kişiden biri ülke içinde yerinden edildi
Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
22 Nisan 2022 Cuma 08:04:00 - Güncelleme:22 Nisan 2022 Cuma 08:04:00

Annem tekme tokat dövdü

ABONE OL

Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, Sinan Çalışkanoğlu'nun YouTube'da yayınlanan 'Minibüs' adlı programına konuk oldu.

Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, Sinan Çalışkanoğlu'nun YouTube'da yayınlanan 'Minibüs' adlı programına konuk oldu. Müzik dünyasının ele alındığı yapımda Karlı, yıllar önce annesiyle bindiği otobüste tacize uğradığını açıkladı. Karlı, "Annemle otobüse bindiğimiz bir gün, arkamda duran bir adamın elle tacizine uğradım. Bunu gören annem, adamı otobüsün içinde tekme tokat dövdü" dedi.

Etiketler : Annem tekme tokat dövdü Songül Karlı Sinan Çalışkanoğlu
Yavru kurt sahiplendiler

Yavru kurt sahiplendiler
Çok abarttılar

Çok abarttılar
Abu Dabi molası

Abu Dabi molası
Hep yorgunum

Hep yorgunum
Kitap alışverişi

Kitap alışverişi
Kendi kanalını açtı

Kendi kanalını açtı
Can'dan plaka

Can'dan plaka
Evlilik var tarih yok

Evlilik var tarih yok
İntibah teklifi

İntibah teklifi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER