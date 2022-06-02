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02 Haziran 2022 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:02 Haziran 2022 Perşembe 15:00:00

Annem son kemoterapisini alıyor!

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Harbiye Açıkhava konserinde sevenleriyle buluşan popçu Edis, sahnede duygusal anlar yaşadı.

Harbiye Açıkhava konserinde sevenleriyle buluşan popçu Edis, sahnede duygusal anlar yaşadı. 'Bana Bir Masal Anlat Baba' şarkısını seslendirdiği sırada babasıyla göz göze gelen ünlü popçu, gözyaşlarını tutamadı. Annesi Sevil Görgülü'nün kanser tedavisi gördüğünü söyleyen Edis, "Ağlayarak konseri mahvettim. Böyle çok ağlayan biri değilim ama ailecek son 6 ayımız çok zor geçti. Annem yok şu an çünkü İzmir'de son kemoterapisini alıyor, bitiriyoruz artık... Her şey bitti. Babamı şimdi yalnız görünce duygulandım" dedi.

Etiketler : Annem son kemoterapisini alıyor Harbiye Açıkhava konseri Edis
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