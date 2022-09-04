Annem şarkısını söyleyemedi

Annesi Makbule Tokmak'ı geçen hafta kaybeden şarkıcı Kibariye, Alaşehir 4. Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali'nde sahne aldı. Annesinin ölümünden sonra ilk çıktığı sahnede sevenlerinden istekte bulunan Kibariye, kendisiyle ünlenen 'Annem' şarkısını okuyamayacağını söyleyerek, dinleyicilerinden af diledi. Annesinin vefatı dolayısıyla çok üzgün olduğunu belirten Kibariye, grip olmasına rağmen sahneye çıktığını ifade etti.