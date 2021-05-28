28 Mayıs 2021 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2021 Cuma 13:00:00
Annem kanseri yendi
'Alev Alev' dizisinde rol alan Berkay Ateş, uzun süredir kanserle mücadele eden annesinin hastalığı yendiğini duyurdu.
'Alev Alev' dizisinde rol alan Berkay Ateş, uzun süredir kanserle mücadele eden annesinin hastalığı yendiğini duyurdu. Annesiyle fotoğraf paylaşan Ateş, ''Geçti gitti zor zamanlar. Tebrikler anne. Şimdi ise sevdiklerimizle güzel günlerin hayalini kurma, geleceğe güzel bakma vakti'' notunu düştü.