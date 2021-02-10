  • BIST
    1551.58
  • Dolar
    7,0684
  • Euro
    8,5739
  • Altın
    418,7760
İstanbul
12 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mesajlar sahte çıktı! Kadir Şeker'e komplo kurmuşlar
İşsizlik rakamları açıklandı
Binalar birbirine yaslanarak ayakta duruyor
Miras kalan kalede yaşamak istiyorlar
Muğla'da 'ölümsüzlük mantarı'nı buldu
İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağı ile ilgili gizli ses kaydı ortaya çıktı
İstanbul'a kar çok yaklaştı... Meteoroloji gün verdi
Gizli belgeler sızdırıldı: 300 milyon dolarlık kripto para çaldı!
Trump'ın azil yargılamasında yeni gelişme
Otomobil fiyatına güvercin: 100 bin lira
Palandöken'in koruyucusu GURBET
Bağırsakları kökten etkileyen hastalık: Kolit
Ciltte kuru ve pullu kabartılar kanser belirtisi olabilir
KOVID-19 sigara içenleri seviyor
Günlük Burç yorumları-Uzman Astrolog Özlem Recep
İntiharla ilgili şakalar bile ciddiye alınmalı
Sevgiyle iyileşti annesine kavuştu
Buz tutan Çıldır Gölü'nde aşık atışması
Nerede o eski mahalle kültürü
Yarışmalar için Düzce'de arazi
2 yıl sonra albüm
Tiyatro komedisi
Kazakistan ile yeni birliktelik
Ofisini su bastı
10 Şubat 2021 Çarşamba 07:04:00 - Güncelleme:10 Şubat 2021 Çarşamba 08:46:00

Annem benim yüzümden kanser oldu

ABONE OL

Survivor 2021 ünlüler takımında yarışan oyuncu Çağrı Atakan, hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Survivor 2021 ünlüler takımında yarışan oyuncu Çağrı Atakan, hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Babasını kaybettikten sonra annesinin kendisini okutmak için çok çabaladığını ancak kendisinin bu konuda bir şey yapmadığını söyleyen Atakan, annesinin kanser olma sebebinin de kendisi olduğunu belirtti. Atakan, "Oyunculuktan çok para kazanmadım ama günümü döndürdü. Annemin hastalığı için de paraya ihtiyacım vardı. Survivor benim için son şans. Ne kadar gücüm yeterse savaşacağım" dedi.

Etiketler : Survivor 2021 Çağrı Atakan ünlüler takımı
Çocukların eğitimine destek

Çocukların eğitimine destek
Yabancı öğrencilere sıcak yuva

Yabancı öğrencilere sıcak yuva
Uzakta ilk doğum günü

Uzakta ilk doğum günü
Rober Hatemo'yu korku sardı: Yatırımlarım elden gidecek

Rober Hatemo'yu korku sardı: Yatırımlarım elden gidecek
İyi ki doğdun baba!

İyi ki doğdun baba!
Yeni normalde yemek

Yeni normalde yemek
"Duygularımı sansürsüz yaşarım"

"Duygularımı sansürsüz yaşarım"
Dertlere ‘Eyvallah'

Dertlere ‘Eyvallah'
Kıyafetleri sayesinde çocuklar seviniyor

Kıyafetleri sayesinde çocuklar seviniyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER