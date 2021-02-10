Annem benim yüzümden kanser oldu

Survivor 2021 ünlüler takımında yarışan oyuncu Çağrı Atakan, hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Babasını kaybettikten sonra annesinin kendisini okutmak için çok çabaladığını ancak kendisinin bu konuda bir şey yapmadığını söyleyen Atakan, annesinin kanser olma sebebinin de kendisi olduğunu belirtti. Atakan, "Oyunculuktan çok para kazanmadım ama günümü döndürdü. Annemin hastalığı için de paraya ihtiyacım vardı. Survivor benim için son şans. Ne kadar gücüm yeterse savaşacağım" dedi.

