Annem adil olmayı öğretti

Akıncı adlı dizide rol alan Deren Talu, ALEM Dergisi’nin bu haftaki konuğu oldu. Kardeşi Derin Talu’nun yaptığı makyajla kamera karşısına geçen Deren Talu, özel hayatı ve kariyeri için samimi açıklamalarda bulundu. ‘’Benim için kariyer; özgürlük demek, kendi ayaklarının üzerinde durabilmek demek’’ diyen oyuncu, aşkı ise nedensiz gülümsek olarak tanımladı.



AŞK GÜLÜMSEMEKTİR

Annesi Defne Samyeli ile aynı zaman arkadaş olduklarının altını çizen Deren Talu, ‘’Defne Samyeli’nin kızı olmak bana çalışkan olmayı, adil olmayı, iyi bir insan olabilmeyi öğretti’’ dedi. Baran Tınaz ile birlikte olan oyuncu, gerçekleştirdiği röportajda aşk için ise şu sözleri ekledi: ‘’Aşk benim için sabah uyandığında o kişi hayatında diye nedensiz yere gülümsemek demek. Benim için ilişkiyi değerli kılan; güven, eğlenebilmek, birbirimizin hem sevgilisi hem en iyi arkadaşı olabilmek.’’