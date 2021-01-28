  • BIST
    1469.46
  • Dolar
    7,3649
  • Euro
    8,9279
  • Altın
    435,8800
İstanbul
1 / 5
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Flaş enflasyon açıklaması
Güncelleme geldi... Sahadaki dengeleri altüst edecek!
İstanbul'da kar ne kadar sürecek?
Çarpıcı bilgiler ortaya çıktı
İsimsiz çiçek 'taciz' sayılabilir
81 yaşında iğne oyasından para kazanıyor
100 TL'yi 100 bin TL'ye satışa çıkardı
TBMM Genel Kurulu'nda birçok madde kabul edildi
Çevrimdışı çeviri imkanı
Amine, yapımcıların radarında!
Annem adil olmayı öğretti
Can sıkan pişti
Entelektüel olsun, kamp yapsın
İtalya'da mutluluk sarhoşu
Estetik ihtiyacım yok
Burçları neler bekliyor? İşte 28 Ocak günlük burç yorumları...
'Aşı kaygısı' hasta etmesin
Fed faiz oranını değiştirmedi
Sağlık Bakanı Koca: 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı aşılamaya başlıyoruz
Cumhurbaşkanlığı YİK toplantısı sona erdi! Yazılı açıklama yapıldı
Sağlık Bakanlığı günün Kovid-19 tablosunu açıkladı
AB'den AstraZeneca'ya uyarı: 'İlk gelen malı alır' mantığını reddediyoruz
ABD merkezli askeri analiz dergisi, F-35'lerin zayıf taraflarını değerlendirdi
Terör örgütü PKK/YPG'den alçak girişim
28 Ocak 2021 Perşembe 00:05:00 - Güncelleme:28 Ocak 2021 Perşembe 12:16:00

Annem adil olmayı öğretti

ABONE OL

Oyunculuk kariyerinin başında olan Deren Talu, annesi Defne Samyeli sayesinde daha iyi bir insan olduğunu söyledi.

Akıncı adlı dizide rol alan Deren Talu, ALEM Dergisi’nin bu haftaki konuğu oldu. Kardeşi Derin Talu’nun yaptığı makyajla kamera karşısına geçen Deren Talu, özel hayatı ve kariyeri için samimi açıklamalarda bulundu. ‘’Benim için kariyer; özgürlük demek, kendi ayaklarının üzerinde durabilmek demek’’ diyen oyuncu, aşkı ise nedensiz gülümsek olarak tanımladı.

AŞK GÜLÜMSEMEKTİR

Annesi Defne Samyeli ile aynı zaman arkadaş olduklarının altını çizen Deren Talu, ‘’Defne Samyeli’nin kızı olmak bana çalışkan olmayı, adil olmayı, iyi bir insan olabilmeyi öğretti’’ dedi. Baran Tınaz ile birlikte olan oyuncu, gerçekleştirdiği röportajda aşk için ise şu sözleri ekledi: ‘’Aşk benim için sabah uyandığında o kişi hayatında diye nedensiz yere gülümsemek demek. Benim için ilişkiyi değerli kılan; güven, eğlenebilmek, birbirimizin hem sevgilisi hem en iyi arkadaşı olabilmek.’’

Etiketler : deren talu alem dergisi defne samyeli
Gizem Karaca karavandan uçtu

Gizem Karaca karavandan uçtu
Çiğdem Batur indirim peşinde

Çiğdem Batur indirim peşinde
Yasemin Özilhan yaş gününü kutladı!

Yasemin Özilhan yaş gününü kutladı!
Sera Kutlubey, Azra karakteri ile Hercai kadrosunda

Sera Kutlubey, Azra karakteri ile Hercai kadrosunda
Bengü konser vermeyi iple çekiyor

Bengü konser vermeyi iple çekiyor
Demet Sağıroğlu hayranlarına müjde! Papatya Falları albümü plak oldu

Demet Sağıroğlu hayranlarına müjde! Papatya Falları albümü plak oldu
Burcu Çağrı'dan yanıt gecikmedi

Burcu Çağrı'dan yanıt gecikmedi
Büşra Develi: Aksiyon işi çok zor

Büşra Develi: Aksiyon işi çok zor
Almeda Abazi Sayışman fit hali ile dikkat çekti

Almeda Abazi Sayışman fit hali ile dikkat çekti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER