Annelikten sonra ilk proje

Geçtiğimiz aylarda oğlu Roman'ı kucağına alan Öykü Karayel, setlere geri dönüyor. Başrolünü Öykü Karayel ve Akın Akınözü'nün paylaştığı 'Kaderimin Oyunu' dizisi sete çıktı. İstanbul'da kamera karşısına geçen oyuncular oldukça keyifliydi. Dizide eşi tarafından terk edilen iki çocuklu bir kadının yaşadığı zorluklar anlatılacak.

