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17 Ekim 2021 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:17 Ekim 2021 Pazar 12:00:00

Annelik provası

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Her fırsatta anne olmak istediğini söyleyen popçu Hadise, Seda Bakan'ın minik kızı Leyla ile vakit geçirdi.

Her fırsatta anne olmak istediğini söyleyen popçu Hadise, Seda Bakan'ın minik kızı Leyla ile vakit geçirdi. Şarkıcı, Leyla ile annelik alıştırması yaptı. İş insanı Mehmet Dinçerler'le birliktelik yaşayan ve yazın evlenecekleri konuşulan Hadise, önceki gün oyuncu Seda Bakan'ı evinde ziyaret etti. Şarkıcı, Bakan'ın minik kızı Leyla'yı sevmeye doyamadı. Leyla'yla geçirdiği keyifli anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Hadise'nin hayranları fotoğraflarına beğeni ve yorumlarda bulundu.

Etiketler : Annelik provası Seda Bakan popçu Hadise Leyla
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