Annelik kursları saçma geliyor

Geçtiğimiz günlerde anne olan Özge Özder, Mother's Life dergisinin sorularını yanıtladı. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Özder, bebeğini kucağına almadan önce kurslara gitmediğini söyledi. Eşiyle anne – babalık üzerine seminerlere katılmadıkların anlatan oyuncu, ''Bana doğum yapacağı için nefes terapistine giden, kurslardan kurslara koşan, işi felsefik boyutlara taşıyıp kafada abartan ya da hamileyim kafasında çevresini alarma geçiren insanlar komik geliyor'' diye konuştu.