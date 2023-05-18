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18 Mayıs 2023 Perşembe 17:36:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 17:36:00

Anneler Günü'nü kutlamadım

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Hülya Avşar, İstinye'de objektiflere yansıdı.

Hülya Avşar önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Avşar kızı, bir AVM'de giyim alışverişi yaptı. Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Avşar, geçtiğimiz Pazar olan Anneler Günü'nü kutlamadığını söyledi. Avşar kızı, "Açıkçası ben depremden dolayı kutlamak istemedim. İçim biraz buruktu" dedi. Yaz tatili planı yapmaya başladığını söyleyen Avşar, "Ayvalık'ta olacağım yine bu yaz, görüntülenmekten korkmuyorum. Çünkü yakalayamazsınız beni" diyerek her zaman olduğu gibi iddialı konuştu.

Etiketler : hülya avşar istinye anneler günü
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