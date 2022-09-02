Serdar Ortaç'ın eski eşi İrlandalı model Chloe Loughnan, 2. kez evliliğe yeşil ışık yaktı. 30 yaşındaki model önceki akşam bir etkinliğe sevgilisi Fergus Hennessy'le katıldı. Habercilerle sohbet eden Loughnan anne olmak istediğini söyledi. Model, "Çocukları çok seviyorum. İlk evliliğimde çok gençtim. Şimdiki ilişkimde anne olmak istiyorum" dedi. Loughnan sevgilisi Fergus Hennessy'nin Türk yemeklerini çok sevdiğini özellikle de kuru fasulyeye düşkünü olduğunu belirtti.