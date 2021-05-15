Anne olmak istiyor

'Masumiyet' dizisinde rol alan Deniz Çakır (38), anne olmak istediğini söyledi. '40' adlı programa katılan oyuncu, çocukları çok sevdiğini belirterek "'Evet' çok net isterim bir çocuğum olsun. İyi bir oyuncu muyum bilmiyorum, iyi bir insan olmaya çalışıyorum ve iyi bir anne olacağımı biliyorum" dedi. Çakır, inandığı biri kişi karşısına çıktığında annelik duygusunu ertelemeyi düşünmediğini ifade etti. Oyuncu aynı zamanda mesleğinde psikolojik şiddete maruz kaldığını açıkladı. Kim tarafından şiddet uygulandığını ise o kişiye yarayacağı gerekçesiyle söylemekten kaçındı.

