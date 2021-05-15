  • BIST
    1441.33
  • Dolar
    8,4705
  • Euro
    10,2921
  • Altın
    501,1510
İstanbul
14 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
20 ülkede Türk imzası!
Çember daralıyor! 48 saat içerisinde iadesi yapılacak
VLP aşısında yan etki yok!
İçişleri'nden yeni genelde
Başkan Erdoğan Açıkladı: Tam kapatma uzayacak mı?
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geliyor
Gazze'ye vahşi saldırı
ABD'li senatör Sanders'tan Biden'a çağrı: Rotamızı değiştirelim
Başkan Erdoğan'a destek mesajları: "Milletin Adamı"
Karantina günlerim çok eğlenceli
Dövmelerini kapattırdı
Yazlık fiyatları uçmuş!
Anne olmak istiyor
‘Kırmızı Oda'ya intihal davası
Mahallede bayram coşkusu
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 15 Mayıs
Diyabetten korunmak kanser riskini de azaltıyor
ŞEKER BAĞIMLILIK YAPIYOR
Uyku arası tehlike: Bilinçsiz yemek yeme semptomu
Gönül Köprüsü
Tarih kokan sokaklarda antrenman
Fırıncı kızlar
Çöpçüler orkestrasından moral konseri
Harran'da Survivor heyecanı Büyük ödül çiğ köfte
15 Mayıs 2021 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2021 Cumartesi 11:00:00

Anne olmak istiyor

ABONE OL

'Masumiyet' dizisinde rol alan Deniz Çakır (38), anne olmak istediğini söyledi.

'Masumiyet' dizisinde rol alan Deniz Çakır (38), anne olmak istediğini söyledi. '40' adlı programa katılan oyuncu, çocukları çok sevdiğini belirterek "'Evet' çok net isterim bir çocuğum olsun. İyi bir oyuncu muyum bilmiyorum, iyi bir insan olmaya çalışıyorum ve iyi bir anne olacağımı biliyorum" dedi. Çakır, inandığı biri kişi karşısına çıktığında annelik duygusunu ertelemeyi düşünmediğini ifade etti. Oyuncu aynı zamanda mesleğinde psikolojik şiddete maruz kaldığını açıkladı. Kim tarafından şiddet uygulandığını ise o kişiye yarayacağı gerekçesiyle söylemekten kaçındı.

Etiketler : Masumiyet Deniz Çakır anne olmak
Dominik'ten halk plajına

Dominik'ten halk plajına
Maske evde Perihan dışarıda

Maske evde Perihan dışarıda
Fahriye'nin robocop'u

Fahriye'nin robocop'u
Linki tıkladılar hacklendiler

Linki tıkladılar hacklendiler
Seni hiçbir zaman unutmayacağım!

Seni hiçbir zaman unutmayacağım!
Sadakatsiz kadrosunda

Sadakatsiz kadrosunda
Yine bambaşka biri oldu

Yine bambaşka biri oldu
Şampiyonluk sevinci

Şampiyonluk sevinci
Gelinlik provası

Gelinlik provası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER