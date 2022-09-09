Anne-oğul sahnede

Popçu Serdar Ortaç, Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde dokuzuncu kez hayranlarıyla buluştu. Ortaç, sevilen eserlerini dinleyicileriyle koro halinde seslendirdi. Popçu, sahne performansı ve şovlarıyla dikkat çekti. Ortaç'ı dinlemeye gelenlerin arasında annesi Nesrin Ortaç da vardı. Oğlunun şarkılarına dans ederek eşlik eden Nesrin Ortaç, müzikseverlere gecenin sonlarında türkü söyledi. Seslendirdiği parçayla alkış yağmuruna tutulan Nesrin Ortaç, dinleyicilerden tam not aldı.