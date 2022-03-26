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26 Mart 2022 Cumartesi 10:48:00 - Güncelleme:26 Mart 2022 Cumartesi 10:48:00

Anne-kız aynı dizide

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Nilperi Şahinkaya, Derya Şensoy ve Hülya Duyar gibi isimlerin yer aldığı 'Nasıl Fenomen Oldum' dizisine 3 sürpriz isim konuk oldu.

Nilperi Şahinkaya, Derya Şensoy ve Hülya Duyar gibi isimlerin yer aldığı 'Nasıl Fenomen Oldum' dizisine 3 sürpriz isim konuk oldu. Yapımın 3. ve 4. bölümüne Safiye Soyman, Faik Öztürk ve Derya Baykal dahil oldu. Projede Eymen karakterini canlandıran Derya Şensoy, annesi Derya Baykal'la aynı dizide rol aldı.

Etiketler : nilperi şahinkaya derya şensoy hülya duyar
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