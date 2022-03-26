Anne-kız aynı dizide

Nilperi Şahinkaya, Derya Şensoy ve Hülya Duyar gibi isimlerin yer aldığı 'Nasıl Fenomen Oldum' dizisine 3 sürpriz isim konuk oldu. Yapımın 3. ve 4. bölümüne Safiye Soyman, Faik Öztürk ve Derya Baykal dahil oldu. Projede Eymen karakterini canlandıran Derya Şensoy, annesi Derya Baykal'la aynı dizide rol aldı.