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23 Ocak 2022 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:23 Ocak 2022 Pazar 12:00:00

Anne-kız arasında Edis krizi

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Sanatçı Selami Şahin'in eşi Didem Şahin kızı Meryem İrem Şahin'in popçu Edis'le yakınlaşmasına çok sinirlendi.

Sanatçı Selami Şahin'in eşi Didem Şahin kızı Meryem İrem Şahin'in popçu Edis'le yakınlaşmasına çok sinirlendi. Bir mekânda Edis'le öpüşürken çekilen görüntüleri sonrasında iddialara göre anne-kız arasında evde kavga çıktı. Anne Şahin, davranışlarına dikkat etmesi hususunda kızına uyarıda bulundu. Geçtiğimiz günlerde görüntülenen Selami Şahin ise, "Çocuklarım büyüdü, onların hayatına karışmıyorum. Evlatlarım benimle arkadaş gibidir. Onlar karar verir ben ise karşılarım" demişti.

Etiketler : Edis krizi Selami Şahin Meryem İrem Şahin Edis
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