Anne evine döndü

Geçtiğimiz haftalarda eski eşi Nazan Güneş'le 17 yıllık evliliklerini sonlandıran oyuncu Ufuk Özkan, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Güneş'le yaşadıkları evlerinden annesine taşındığını belirten oyuncu, "Gelin olarak çıktığım eve tekrar gelin olarak geldim" diyerek espri yaptı. Ayrılık süreci hakkında açıklamalarda bulunan Özkan, "Kavga gürültü olmadan fikir ayrılıkları yüzünden ayrılığa geldi. İki medeni insan gibi oturup konuştuktan sonra yollarımıza ayrı devam etmeye karar verdik" diye konuştu.