Anne Bengü tek başına tatilde

İkinci kez annelik duygusu yaşayan şarkıcı Bengü, tek başına tatile çıktı. Şarkıcı, oğlu Selim'i ve kızı Zeynep'i babalarına bırakarak soluğu Ege'de aldı. Bengü tatilinden bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Şarkıcı, gönderisinin altına çocuklarını özlediğini belirleterek, "Uzun bir aradan sonra evdeki minnaklardan uzak; ufak bir tatildeyim. Çok değişik bir duyguymuş. Bugün baba onlarla; ben minik bir hava değişimi ama itiraf edeyim çok da özledim şimdiden" notunu düştü.