Anne-babadan sesli destek

TRT'nin 'Balkan Ninnisi' dizisinin başrolünde yer alan Erdal Özyağcılar'ın kendisi gibi oyuncu olan kızı Zeynep Özyağcılar, tiyatro hazırlığına girdi. Oyuncu, yazıp ve oynadığı 'En Güzel Parçam' adlı tek kişilik oyunuyla 12 Ekim'de sanatseverlerle bir araya gelecek. Oyunda sahnede Özyağcılar'a babası Erdal Özyağcılar ve annesi Güzin Özyağcılar sesleriyle eşlik edecek. Zeynep Özyağcılar, oyunuyla ilgili "Bir kadının aşkla, müzikle, dansla iyileşmesine tanık olacaksınız" dedi.