Anlaşarak ayrıldık

'Kimse Bilmez' dizi setinde tanışıp birliktelik yaşamaya başladığı Özgü Kaya'dan ayrılan Serdar Şanal, ihanet iddiaları hakkında konuştu. Hayranlarının evlenecek gözüyle baktığı çiftten Şanal, anlaşarak ayrıldıklarını açıkladı. Etiler'de görüntülenen Şanal, ''İhanet söz konusu dahi olamaz. Biz anlaşarak ayrılma kararı aldık" diyerek iddiaları yalanladı. Habercilerin "Peki ayrıldıktan sonra arkadaş kalınabilir mi?" sorusuna da yanıt veren Şanal, ''Arkadaş kalınmaz ama birbirimizi gördüğümüzde selamlaşırız mutlaka. Buradan ona da selam olsun" dedi.