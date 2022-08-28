Anlamsız panik

'Tuzak' adlı dizide rol almaya hazırlanan Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile Beyoğlu'nda görüntülendi. Bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan ikili, kameraları fark edince panik oldu. Hızlı adımlarla taksiye binen çift, basın mensuplarının sorularına cevap vermek istemedi. Yeni projesinde Bensu Soral ile başrolü paylaşacak olan Akınözü "Proje daha başlamadan bir şey demek istemiyorum. Yayınlanmaya başlasın o zaman konuşuruz. Şimdi acelemiz var" dedi.