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29 Haziran 2024 Cumartesi 19:58:00 - Güncelleme:29 Haziran 2024 Cumartesi 19:58:00

Ankara'yı salladı

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Ajda Pekkan, 'Ajda Forever' adını verdiği yaz turnesine devam ediyor. Süperstar, Ankara Atılım Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya geldi.

Sahne enerjisiyle dikkat çeken Pekkani performansının yanı sıra ünlü şef Tarık Sezer eşliğindeki orkestrasıyla birlikte hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Pekkan, Burcu Sedef imzalı turuncu kıyafetiyle göz kamaştırdı. Pekkan, 8 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro'da, 14 Temmuz'da Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda, 20 Temmuz'da ise Marmaris Amfi Tiyatro'da sahne alacak.

Etiketler : AjdaPekkan AjdaForever AnkaraKonseri _TURNESİ_
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