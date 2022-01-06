Ankara'da evleniyor iddiası

'Kaçış' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Engin Akyürek'in özel hayatıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Akyürek'in bir süredir herkesten sır gibi sakladığı sevgilisiyle mutlu bir birliktelik sürdüğü öne sürüldü. İkilinin, Ankara'da tanıştıkları ve evlenme kararı aldıkları takdirde nikahı Ankara'da yapacakları öne sürüldü. Akyürek'in bu iddiaya ne yanıt vereceği merak konusu oldu.