Anka'nın yarışı

'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alan Ozan Akbaba'nın senaryosunu yazdığı Anka filminin çekimleri devam ediyor. Akbaba ile birlikte Serdar Orçin, Atilla Şendil, Engin Hepileri, Deniz Işın, Uğur Uzunel'in başrollerini paylaştığı projenin yönetmen koltuğunda Süleyman Mert Özdemir oturuyor.