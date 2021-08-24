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24 Ağustos 2021 Salı 11:30:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2021 Salı 11:30:00

Anka'nın yarışı

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'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alan Ozan Akbaba'nın senaryosunu yazdığı Anka filminin çekimleri devam ediyor.

'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alan Ozan Akbaba'nın senaryosunu yazdığı Anka filminin çekimleri devam ediyor. Akbaba ile birlikte Serdar Orçin, Atilla Şendil, Engin Hepileri, Deniz Işın, Uğur Uzunel'in başrollerini paylaştığı projenin yönetmen koltuğunda Süleyman Mert Özdemir oturuyor.

Etiketler : Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ozan Akbaba Anka filmi
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