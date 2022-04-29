Anka'dan yurtdışı uçuşu

Oyuncu Ozan Akbaba, başarılarına bir yenisini daha ekledi. TRT'nin 'Kasaba Doktoru' dizisinde yer alan oyuncu, senaryosunu, proje tasarımı ve başrolünü üstlendiği 'Anka' filmi yurtdışına açılıyor. Akbaba'nın "Türkiye'nin ilk hız filmi" sloganıyla çekilen aksiyon ve dram filmi Hindistan ve İspanya'da uyarlanarak seyircisiyle buluşacak. Süleyman Mert Özdemir'in yönettiği yapımda Ozan Akbaba, Deniz Işın, Uğur Uzunel ve Engin Hepileri gibi isimler kamera karşısına geçmişti.