VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tuzla'da bir iş yerinde patlama
İBB'de çalışan PKK bağlantılı Şafak D. tutuklandı
Taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor
İstanbul'da Ramazan Bayramı tedbirleri
Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu
Ömer Özkök ile “Böyle Oldu”
KDV'de devrim gibi gelişme! Paralar iade edilecek
AK Parti'den 'Dezenformasyon Düzenlemesi' açıklaması
Müzede Bir Gün
Bayram coşkusu 24 TV'de yaşanıyor!
Bayram coşkusu 24 TV'de yaşanıyor!
Ege'de Yunan jetlerine müdahale: 3 günde 30 ihlal yaptılar
Mehmetçik girilemez denilen yerde!
Bakan Kirişci: 156,6 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlanacak
Elektronik haberleşme sektöründeki tarife ve kampanyalar e-Devlet üzerinden karşılaştırılabilecek
Mersin'de terör örgütü operasyonunda 10 zanlı yakalandı
Sudan'ın Batı Darfur bölgesindeki şiddet olaylarında ölü sayısı 200'ü aştı
İsrail polisi, baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'dan çekildi
Blinken'a göre, Türkiye ve Hindistan gibi ülkelere silah satışı daha kolay olmalı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Yaşlı ve engelli aylıkları bugün ödenecek
Baba-kız teklisi
Tarkan'la şarkılara bakıyoruz
Single heyecanı
Yaz konserleri başlıyor
29 Nisan 2022 Cuma 09:47:00 - Güncelleme:29 Nisan 2022 Cuma 13:34:00

Anka'dan yurtdışı uçuşu

ABONE OL

Oyuncu Ozan Akbaba, başarılarına bir yenisini daha ekledi. TRT'nin 'Kasaba Doktoru' dizisinde yer alan oyuncu, senaryosunu, proje tasarımı ve başrolünü üstlendiği 'Anka' filmi yurtdışına açılıyor.

Oyuncu Ozan Akbaba, başarılarına bir yenisini daha ekledi. TRT'nin 'Kasaba Doktoru' dizisinde yer alan oyuncu, senaryosunu, proje tasarımı ve başrolünü üstlendiği 'Anka' filmi yurtdışına açılıyor. Akbaba'nın "Türkiye'nin ilk hız filmi" sloganıyla çekilen aksiyon ve dram filmi Hindistan ve İspanya'da uyarlanarak seyircisiyle buluşacak. Süleyman Mert Özdemir'in yönettiği yapımda Ozan Akbaba, Deniz Işın, Uğur Uzunel ve Engin Hepileri gibi isimler kamera karşısına geçmişti.

Etiketler : Oyuncu Ozan Akbaba Kasaba Doktoru Türkiye'nin ilk hız filmi
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Sınırları zorlayan rolleri seviyor

Sınırları zorlayan rolleri seviyor
Türkiye'de 3 konser

Türkiye'de 3 konser
Yeğen sevgisi

Yeğen sevgisi
8 bin kişilik koro

8 bin kişilik koro
Şampiyon belli

Şampiyon belli
Sesinden ameliyat oldu

Sesinden ameliyat oldu
Hayali İngilizce gösteri

Hayali İngilizce gösteri
Panik gecesi

Panik gecesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER