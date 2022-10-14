Ani kararlar verip pişman olmayın

Şarkıcı Serdar Ortaç, Muamma Plus'da hayranlarıyla buluştu. Ortaç, sevilen şarkılarını kendisini dinleyen müzikseverlerle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Şarkı aralarında sevenleriyle sohbet eden müzisyen, pişmanlığını söyledi. 2019 yılında İrlandalı model Chloe Loughnan ile boşanan Ortaç, "Ben evliliği beceremedim, sevdiklerinize çok sinirlenmeyin ani kararlar vermeyin sonra çok pişman olursunuz" dedi.