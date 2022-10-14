VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'ı korku sardı! Türklerin rehinesi olacağız
Ani kararlar verip pişman olmayın
Carlos ofsayta düştü!
Artritin en önemli belirtisi sabah tutukluğudur
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 14 Ekim
Ruh sağlığını korumanın 10 yolu
Geç anne olmak gebelikte kanser riskini artırıyor
Hastalık mevsiminde elleri daha sık yıkamalı
Kayıp 8 saatin sırrı çözülemedi
Sosyal medyada güvenli dönem başlıyor!
Enerjide dev ortaklık
Hafta sonu plan yapanlar dikkat!
Tarihi konut projesi kura çekimi ne zaman?
Güney Afrika'da 'bölgesel kızamık' salgını yaşanıyor
Türkiye, Filistinli grupların uzlaşmasından memnun
İsviçre'de burka yasağını delenlere para cezası verilmesi teklif edildi
Kuzey Kore Doğu Denizi'ne balistik füze fırlattı
Dezenformasyonla mücadele yasalaştı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Katar Maliye Bakanı ile görüştü
MSB: 3 PKK'lı terörist teslim oldu
EGM, personelin talepleri için iletişim merkezi kurdu
Ukrayna: Rus güçlerinin Mıkolayiv'e düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü
Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini tabancayla vurdu
Trump'ın Mar-a-Lago'daki çalışanı: FBI baskınından önce belgelerin taşınmasını emretti
14 Ekim 2022 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:14 Ekim 2022 Cuma 10:30:00

Ani kararlar verip pişman olmayın

ABONE OL

Şarkıcı Serdar Ortaç, Muamma Plus'da hayranlarıyla buluştu.

Şarkıcı Serdar Ortaç, Muamma Plus'da hayranlarıyla buluştu. Ortaç, sevilen şarkılarını kendisini dinleyen müzikseverlerle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Şarkı aralarında sevenleriyle sohbet eden müzisyen, pişmanlığını söyledi. 2019 yılında İrlandalı model Chloe Loughnan ile boşanan Ortaç, "Ben evliliği beceremedim, sevdiklerinize çok sinirlenmeyin ani kararlar vermeyin sonra çok pişman olursunuz" dedi.

Etiketler : Ani kararlar verip pişman olmayın Şarkıcı Serdar Ortaç Muamma Plus
Şarkılar Onur Şener için

Şarkılar Onur Şener için
İstanbul'da Sonbahar

İstanbul'da Sonbahar
Kaya'dan Hülya'ya destek

Kaya'dan Hülya'ya destek
Yürüyen servet

Yürüyen servet
Ağlatan kına

Ağlatan kına
Duygusal konser

Duygusal konser
Farkındalık yürüyüşü

Farkındalık yürüyüşü
Oturmak sigara içmek kadar zararlı

Oturmak sigara içmek kadar zararlı
‘Kim Bu Aile'ye özel gösterim

‘Kim Bu Aile'ye özel gösterim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX