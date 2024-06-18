VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Uyku hakkında bilmedikleriniz
Güldüren sitem! Rap dünyasını karıştırdı
Geleceğin meslekleri
İnsanlar haber takip etmiyor
Dijital ırkçılığa yapay zeka modeli
Jolie'nin kariyerinde ilk
18 Haziran 2024 Salı 07:08:00 - Güncelleme:18 Haziran 2024 Salı 07:08:00

Angelina Jolie'nin kariyerinde ilk! Müzikalinde 4 ödül kaptı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

Tony Ödülleri sahiplerini buldu. Angelina Jolie, Broadway'de perde açan The Outsiders adlı oyunun yapımcılığını üstlendi. Oyun, en iyi müzikal, en iyi müzikal yönetimi dahil dört tane ödül kazandı.

'Amerikan tiyatrosunun Oscar'ları' olarak anılan Tony Ödülleri sahiplerini buldu. Angelina Jolie, bu sezon Broadway'de perde açan The Outsiders adlı oyunun yapımcılığını üstlendi. Angelina Jolie'nin 15 yaşındaki kızı Vivienne de müzikalde yapım asistanı olarak görev aldı.

DÖRT ÖDÜL KAZANDI

Müzikal, toplam 12 dalda Tony Ödülleri'ne aday olmuştu. Oyun, en iyi müzikal, en iyi müzikal yönetimi dahil dört tane ödül kazandı. "The Outsiders" adını taşıyan müzikal, S. E. Hinton'un romanından ve Francis Ford Coppola'nın filminden uyarlandı.

Annesini törende yalnız bırakmayan Vivienne, gösteri dünyasındaki bu ilk çalışmasında dört tane ödülü kucaklamanın mutluluğunu da yaşadı.

DÖVMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Angelina Jolie'nin kuş dövmesi yaptırması dikkatlerden kaçmadı.

Etiketler : angelina jolie dövme kızı the outsiders tony ödülleri
Gençlerin rol modelleri

Gençlerin rol modelleri
Bitkilerin sesini dinledi

Bitkilerin sesini dinledi
'Baba olmak sonsuz bir mutluluk'

'Baba olmak sonsuz bir mutluluk'
40'lar kulübüne giriyor!

40'lar kulübüne giriyor!
Türkiye o dizinin sezon finaline kitlendi!

Türkiye o dizinin sezon finaline kitlendi!
Tanzanya'ya yardıma gittiler

Tanzanya'ya yardıma gittiler
Yeni ikili

Yeni ikili
Reklamla dönüyor

Reklamla dönüyor
Kaan'la Ege'yi gezecek

Kaan'la Ege'yi gezecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX