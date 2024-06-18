Jolie'nin kariyerinde ilk

'Amerikan tiyatrosunun Oscar'ları' olarak anılan Tony Ödülleri sahiplerini buldu. Angelina Jolie, bu sezon Broadway'de perde açan The Outsiders adlı oyunun yapımcılığını üstlendi. Angelina Jolie'nin 15 yaşındaki kızı Vivienne de müzikalde yapım asistanı olarak görev aldı.

Müzikal, toplam 12 dalda Tony Ödülleri'ne aday olmuştu. Oyun, en iyi müzikal, en iyi müzikal yönetimi dahil dört tane ödül kazandı. "The Outsiders" adını taşıyan müzikal, S. E. Hinton'un romanından ve Francis Ford Coppola'nın filminden uyarlandı.

Annesini törende yalnız bırakmayan Vivienne, gösteri dünyasındaki bu ilk çalışmasında dört tane ödülü kucaklamanın mutluluğunu da yaşadı.

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