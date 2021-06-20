‘Andropoz' setinde her şey yolunda

‘Andropoz' setinde her şey yolunda

'Andropoz' dizisinin çekimleri için Marmaris'te bulunan Engin Günaydın ile Tamer Karadağlı, çekimleri tamamladı. Set günü biterken hatıra fotoğrafı çektiren Engin Günaydın ile Karadağlı, keyifli bir çekim gerçekleştirdiklerini söyledi. 6 bölümden oluşan dizinin yönetmenlik koltuğunda Taylan Biraderler oturuyor.