  • BIST
    1391.06
  • Dolar
    8,7540
  • Euro
    10,3906
  • Altın
    495,6700
İstanbul
18 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İş birliği sinyali! ''Türkiye ile ekonomik ilişkilerimiz güçlenecek''
Bakan Varank paylaştı! Sosyal medyada büyük ilgi gördü
Ambargoları bertaraf edecek!
Dost ülkeye Türk imzası! ''Türkiye'nin ciddi yardımları oldu''
İsmail Demir duyurdu: Yurt dışından da talep görecek
Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması
Türkiye'den AB'ye net mesaj: Somut adımlar bekliyoruz
"Aşıdan değil virüsten korkun"
Damka: Balkanlardaki meselelerde Türkiye parlamentosunun etkisi önemli
İsveç'te PCR testi skandalı! İnceleme başlatıldı
TCG Kınalıada'da dikkat çeken detay!
Pazar günleri kısıtlama kalkacak mı?
Rusya tamam Fransa sırada
İstanbul'da korkutan deprem! Uzmanlar yorumladı
İşte kısıtlama ve varyanta karşı çare
Sözde üst düzey terörist itiraf etti
"Onlara inat uluslararası ilişkiler okudum"
Sezgin Baran Korkmaz tutuklandı
Önce tatil sonra iş
Dostça ayrıldık
Beş aylık hamile pozu
mutluluğu yakaladı
‘Andropoz' setinde her şey yolunda
1 milyon sevinci
20 Haziran 2021 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:20 Haziran 2021 Pazar 12:00:00

‘Andropoz' setinde her şey yolunda

ABONE OL

'Andropoz' dizisinin çekimleri için Marmaris'te bulunan Engin Günaydın ile Tamer Karadağlı, çekimleri tamamladı.

'Andropoz' dizisinin çekimleri için Marmaris'te bulunan Engin Günaydın ile Tamer Karadağlı, çekimleri tamamladı. Set günü biterken hatıra fotoğrafı çektiren Engin Günaydın ile Karadağlı, keyifli bir çekim gerçekleştirdiklerini söyledi. 6 bölümden oluşan dizinin yönetmenlik koltuğunda Taylan Biraderler oturuyor.

Etiketler : Andropoz Marmaris Engin Günaydın Tamer Karadağlı
Aşka ikinci şans

Aşka ikinci şans
'Yağmurum Ol Sen' ile listelerde

'Yağmurum Ol Sen' ile listelerde
Bodrum'da konserler başlıyor

Bodrum'da konserler başlıyor
Kız bebek geliyor

Kız bebek geliyor
Ayrılık iddiası

Ayrılık iddiası
Fenomenlerle klip

Fenomenlerle klip
İyi ki doğdun ‘bayan'

İyi ki doğdun ‘bayan'
Bodrum'da hasret giderdiler

Bodrum'da hasret giderdiler
24 Haziran'da ‘Kazara Aşk'

24 Haziran'da ‘Kazara Aşk'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER