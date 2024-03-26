VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Malavi'yi kuraklık vurdu
İftardan kalan yemekleri sahurda yemeyin
Instagram'a metin biçimlendirme geliyor
'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'
Hem aşık oluyor hem korkuyorlar
Kalpleri fethetti
26 Mart 2024 Salı 06:57:00 - Güncelleme:26 Mart 2024 Salı 06:57:00

'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'

ABONE OL

Uzay bilimine merakıyla bilinen şarkıcı Yusuf Güney, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu.

Aşk hayatındaki soru karşısında Güney, "Dünya üzerinde sevgilim yok ama Andromeda Galaksi'de Kepler 32-36 DDGC'de bir hatunla beraberim. Kendisi 900 yaşına kadar yaşayabiliyor ve şu an 100 yaşında çok güzel bir kadın, dünyaya göre 18-19 yaşlarında" dedi. Güney, çoklu evrende kendisinde 5 tane olduğunu ve onları izleyebildiğini de belirterek, "Bunlardan biri evli, iki tanesi kariyerinin zirvesinde, bir tanesi seyyah gibi her yeri geziyor. Bir de ben varım, hepsini gözetleyip istediğimi istediğim zaman dünyaya çekip onun yerine ben geçebilirim" dedi.

Etiketler : yusuf güney uzay galaksi
Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor

Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor
Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı

Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı
Teoman'dan evlilik açıklaması

Teoman'dan evlilik açıklaması
Harun Yakar, Sarı Bit'i yakacak mı? Taş Kağıt Makas, yeni bölümü ile ekrana geliyor

Harun Yakar, Sarı Bit'i yakacak mı? Taş Kağıt Makas, yeni bölümü ile ekrana geliyor
Tokyo'dan sevgiler!

Tokyo'dan sevgiler!
Reklamcıların gözdesi oldu

Reklamcıların gözdesi oldu
Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor

Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor
Abisini trafik kazasında kaybetti

Abisini trafik kazasında kaybetti
Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX