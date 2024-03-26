'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'

Aşk hayatındaki soru karşısında Güney, "Dünya üzerinde sevgilim yok ama Andromeda Galaksi'de Kepler 32-36 DDGC'de bir hatunla beraberim. Kendisi 900 yaşına kadar yaşayabiliyor ve şu an 100 yaşında çok güzel bir kadın, dünyaya göre 18-19 yaşlarında" dedi. Güney, çoklu evrende kendisinde 5 tane olduğunu ve onları izleyebildiğini de belirterek, "Bunlardan biri evli, iki tanesi kariyerinin zirvesinde, bir tanesi seyyah gibi her yeri geziyor. Bir de ben varım, hepsini gözetleyip istediğimi istediğim zaman dünyaya çekip onun yerine ben geçebilirim" dedi.